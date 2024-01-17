Румунські протестувальники планують перекрити ще один КПП на кордоні з Україною

Румунські протестувальники планують перекрити вже третій пункт пропуску біля кордону з Україною. Така акція, як очікується, відбудеться в районі КПП "Халмеу-Дякове" завтра зранку, 18 січня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної митної служби України.

Організаторами цієї блокади стали румунські автоперевізники та фермери.

Як зазначають українські митники, ситуація може вплинути на рух вантажівок, проте не на пересування легковиками та автобусами через дане КПП.

"Протестувальники планують перекрити рух вантажівок, тож може бути тимчасово обмежено або заблоковано рух вантажного транспорту. При цьому блокада не стосуватиметься руху легкового транспорту та автобусів" , - йдеться у заяві.

Так, у службі закликали міжнародних перевізників враховувати ситуацію.

Блокада на румунському кордоні

Нагадаємо, що станом на зараз румунські протестувальники вже блокують два пункти пропуску з Україною. Йдеться про КПП "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус - Красноїльськ".

У митній службі пообіцяли додатково проінформувати про роботу "Халмеу-Дякове" та ймовірні строки страйку вже після отримання офіційного підтвердження блокування його КПП.

Раніше повідомлялося, що румунські фермери почали блокаду українського кордону 13 січня. Вони двічі припиняли блокування в очікуванні результатів переговорів.

Додамо, що румунські учасники протестів скаржилися на ціни на пальне, висловлювали невдоволення оподаткуванням, вимагали покращити кредитування сільського господарства та припинити завезення зерна з України.