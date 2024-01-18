Байден закликав Конгрес оперативно ухвалити допомогу для України

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у середу, 17 січня, обговорив із представниками Конгресу надання фінансової та військової підтримки України. Очільник Білого дому закликав конгресменів оперативно схвалити допомогу Україні та наголосив на важливості посилення захисту кордону від нелегальних мігрантів з Мексики, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Глава держави провів зустріч із керівництвом Конгресу, а також головами та провідними членами комітетів з питань розвідки, Збройних сил й асигнувань Палати представників та Сенату, комітетів у закордонних справах Сенату та у закордонних справах Палати представників.

Під час зустрічі президент США наголосив на важливості затвердження Конгресом фінансової допомоги, що дозволить посилити Збройні сили України необхідними ресурсами, зокрема засобами протиповітряної оборони й артилерії, для захисту від брутального вторгнення Росії.

"Байден також заявив, що подальша бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, Альянсу НАТО та решти вільного світу. Президент закликав Конгрес оперативно надати додаткове фінансування на підтримку України та надіслати потужний сигнал про рішучість США" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент наголосив на важливості швидкого вирішення проблеми нелегальної міграції на кордоні США з Мексикою. Байден задоволений прогресом у двопартійних переговорах, що тривають в Сенаті, підтвердив свою відданість досягненню угоди щодо прикордонної політики та необхідності задіяння додаткових ресурсів для вирішення кризи на південному кордоні.

Глава Білого дому закликав Конгрес якнайшвидше ухвалити свій законопроєкт про національну безпеку.

Проблеми зі схваленням фіндопомоги США для України

За останні кілька місяців у Палаті представників і Сенаті американського Конгресу розгорілася політична війна між демократами та республіканцями через законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Президент США Джо Байден 20 жовтня 2023 року подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль - 14,3 млрд доларів.

Однак 6 грудня республіканці заблокували початок дебатів щодо законопроєкту в Сенаті. Вони зажадали, щоб Білий дім вніс у документ більш радикальні пропозиції щодо захисту південного кордону США від нелегальних мігрантів з Мексики.

12 січня в Білому домі заявили, що фіндопомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового пакета фінансування.

Сенат погодив двопартійну угоду щодо фінансування України та безпеки кордонів і планує розглянути її наступного тижня.

Однак невідомо чи затвердить документ Палата представників через жорстку і принципову позицію спікера Майка Джонсона.