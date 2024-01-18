ISW: Війська РФ використовують "Шахеди" для ударів на лінії фронту

Військові аналітики спостерігають збільшення кількості ударів російських безпілотників "Шахед" по українських позиціях на передовій.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Окрім цього, відомий, пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що російські війська нещодавно зосередили артилерійську та авіаційну діяльність у прифронтових районах.

Він також написав, росіяни завдали ударів у тилових районах Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей.

По всій лінії фронту точаться позиційні бої, підтверджених просувань немає жодна зі сторін.

Ключові висновки ISW за 17 січня