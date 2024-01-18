У РФ заявили, що збили 10 ракет над Бєлгородською областю

Вранці 18 січня мерія російського Бєлгорода повідомила про ракетну небезпеку в місті, жителям рекомендували залишатися вдома. Тривога тривала лише 20 хвилин, після цього місцева влада повідомила, що над областю ППО нібито збила 10 ракет, повідомляє Українська правда.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що в Бєлгороді запущено оповіщення про ракетну небезпеку, тих, хто перебуває на вулиці, закликав спуститися в укриття або інше безпечне місце.

Через 20 хвилин тривогу скасували.

В ранковому зверненні Гладков сказав, що над областю збили 10 ракет.

Також у Московській та Ленінградській областях РФ в ніч на 18 січня перехоплювали безпілотники.