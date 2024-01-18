Росіяни знову атакували Україну "Шахедами": скільки збила ППО
У ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 22 "Шахеди".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Всього росіяни застосували 33 ударні безпілотники. "Шахеди" запускали з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області (РФ). Також запустили дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.
Повітряні сили зазначають, що основними напрямками удару були південь та північ.
"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей", – йдеться в повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).