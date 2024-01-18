Росіяни знову атакували Україну "Шахедами": скільки збила ППО

У ніч на 18 січня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 22 "Шахеди".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Всього росіяни застосували 33 ударні безпілотники. "Шахеди" запускали з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області (РФ). Також запустили дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Повітряні сили зазначають, що основними напрямками удару були південь та північ.

"Силами та засобами По ﻿﻿ вітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БпЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей" , – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).