На Дніпропетровщині сталася пожежа через падіння уламків "Шахедів"

Уламки збитих "Шахедів" упали на територію ферми у Павлоградському районі Дніпропетровської області, спричинивши пожежу і руйнування, повідомляє Українська правда.

"Вчора надвечір 4 ворожі "Шахеди" збили наші сили ППО над Павлоградським районом. Від падіння уламків сталася пожежа на території фермерського господарства. Там пошкоджені господарські споруди та причеп. Люди не постраждали", – повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Також пізно ввечері 17 січня росіяни вдарили з артилерії по Мирівській громаді Нікопольського району, повідомили в обласній військовій адміністрації.

У Нікополі у результаті ворожих обстрілів пошкоджені 4 житлові будинки, 2 господарські споруди (одна − знищена), паркани та 2 лінії електропередачі. Минулося без поранених.

За даними влади, в інших громадах області ніч минула спокійно.