Росія за добу втратила майже 800 військових та 21 танк – Генштаб

За минулу добу Росія втратила у війні з Україною приблизно 780 військових, 21 танк, 24 артилерійські системи, 41 безпілотник, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.24 орієнтовно склали: