Пакистан завдав ударів по "антипакистанських бойовиках" в Ірані

Збройні сили Пакистану 18 січня завдали ударів по "антипакистанським групам бойовиків", які базувались на території Ірану.﻿ Про це заявили у міністерстві закордонних справ Пакистану, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Сьогодні вранці Пакистан здійснив серію високоскоординованих і націлених точних військових ударів по притулках терористів у провінції Сістан-о-Белуджистан в Ірані. Під час розвідувальної операції під кодовою назвою "Марг Бар Сармачар" було знищено низку терористів" , - йдеться у повідомленні.

Як зауважують у відомстві, дані атаки є проявом "рішучості Пакистану захищати свою національну безпеку від усіх загроз".

Крім цього, у МЗС заявили, що Пакистан поважає суверенітет і територіальну цілісність Ірану.

"Єдиною метою ударів було забезпечення власної безпеки та національних інтересів Пакистану, які є найважливішими та не можуть бути поставлені під загрозу" , - йдеться у заяві.

Що передувало

Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору. Там заявляють, що внаслідок атаки загинуло двоє дітей.

У Міністерстві закордонних справ Пакистану заявили, що інцидент може мати "серйозні наслідки" та є "неприйнятним".

В Ірані поки офіційно не коментували ситуацію.

Агентство Tasnim, пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), повідомило про нібито знищення у Пакистані двох опорних пунктів угруповання "Джейш аль-Адль". Зазначається, що бази атакували ракетами та безпілотниками.

"Джейш аль-Адль" раніше влаштовував напади на іранські сили безпеки в районі кордону з Пакистаном.

Згодом стало відомо, що Пакистан вирішив відкликати свого посла з Ірану після ракетних ударів по своїй території та залишає за собою право на відповідь.