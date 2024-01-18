Ціни на нафту дорожчають на тлі напруги у Червоному морі

Ціни на нафту еталонних марок у четвер підвищуються через збереження геополітичної напруги в регіоні Червоного моря, повідомляє Enkorr.

Крім того, сильні холоди у низці регіонів США спричинили скорочення видобутку на 650-700 тис. барелів на добу (б/д) у Північній Дакоті, одному з провідних штатів країни з виробництва нафти, зазначає Trading Economics.

Світовий попит на нафту 2024 року збільшиться на 2,2 млн б/д (до 104,36 млн б/д), а наступного року очікується зростання – на 1,8 млн б/д (до 106,21 млн б/д), йдеться у щомісячному звіті ОПЕК, опублікованому у середу, 17 січня. За підсумками 2023 року споживання нафти підвищилося на 2,5 млн б/д і досягло 102,11 млн б/д.

Котирування березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:03 за київським часом становили $78,1 за барель, що на $0,22 (на 0,3%) вище за рівень на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти здешевшали на $0,41 (на 0,5%) – до $77,88 за барель.

Ціни ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці зросли на $0,4 (на 0,55%) – до $72,96 за барель. За підсумками торгів на день раніше вартість цих контрактів збільшилася на $0,16 (на 0,2%) і досягла $72,56 за барель.

США завдали минулої ночі чергових ударів по об'єктах, які використовуються єменськими хуситами для нападу на міжнародні морські шляхи.

"Сили Центрального командування США завдали ударів по 14 ракетних пускових установках, які були заряджені для запуску в районах, контрольованих хуситами в Ємені" , – йдеться у заяві Центрального командування ЗС США у соціальних мережах.

Зазначається, що ці ракетні установки "представляли безпосередню загрозу для торговим суден і кораблів ВМС США в регіоні й могли бути запущені будь-коли".

США вважають, що завдані удари "послаблять можливості хуситів продовжувати свої безрозсудні напади на міжнародне комерційне судноплавство в Червоному морі, Баб-ель-Мандебській протоці та Аденській затоці".