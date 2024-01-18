Безпілотники ГУР атакували нафтобазу в Санкт-Петербурзі – ЗМІ

Атака українських безпілотників у ніч на 18 січня по нафтобазі в Ленінградській області РФ є спецоперацією Головного управління розвідки МОУ.﻿﻿ Про це заявив співрозмовник в спецслужбах, повідомляє Українська правда.

"Це – операція ГУР із задіянням сучасних українських засобів. Продовжується збір даних, є підтверджені влучання по цілях.

Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області – у зоні досяжності українських сил" , – розповів співрозмовник.

На уточнююче запитання, чи це вперше українські безпілотники атакували Ленінградську область РФ, співрозмовник видання відповів: "Не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".

Нанадаємо, 18 січня російське оборонне відомство повідомило про атаку українських безпілотників, зокрема у Ленінградській області, БпЛА начебто було збито. Водночас Astra пише, що безпілотник упав і вибухнув на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі.

За даними російських ЗМІ, "Петербурзький нафтовий термінал" є найбільшим російським терміналом з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.