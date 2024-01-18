Джонсон: Україна не має стати "другим Афганістаном"

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що подальшу допомогу Україні буде схвалено лише після розв'язання питання безпеки кордону з Мексикою. Про це він сказав на брифінгу, повідомляє Ліга.net.

За його словами, республіканцям потрібні відповіді на питання, в чому полягає кінцева мета та стратегія США щодо України та як забезпечується звітність за допомогою.

"Ми повинні бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні питання про те, чому це має продовжуватися без наявності належних відповідей. Тож я їх вимагатиму", — заявив Джонсон.

Законодавець сказав, що перед обговоренням допомоги Україні варто врегулювати кризу з мігрантами на південному кордоні.

"Кордон, кордон, кордон. Ми повинні подбати про наш дім, повинні убезпечити наш кордон перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це з першого дня і говоритиму про це надалі", — підкреслив політик.