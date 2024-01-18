У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею та Румунією

На кордоні України з Польщею рух через пункти пропуску розблоковано, а на кордоні з Румунією триває блокування в пунктах пропуску пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" попри задоволення частини вимог фермерів румунським урядом.﻿﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"На жаль, блокування продовжується (на україно-румунському кордоні – ред.). З нашого боку це пункти Порубне і Красноїльськ. У напрямку Порубного можуть слідувати вантажівки, які перевозять вантажі, а в напрямку Красноїльська – тільки транспортні засоби, які слідують порожніми" , – сказав Демченко.

За словами Демченка, лише одиничні транспортні засоби зараз перетинають кордон із Румунією. Блокування триває з суботи, зараз учасники блокування з румунської сторони цілодобово обмежують рух вантажівок в обох напрямках.

На польсько-українському кордоні ситуація покращилася, там блокування справді припинили.

"На щастя, на напрямку кордону з Польщею ситуація на даний момент вирішена: всі напрямки, які блокувалися, розблоковані. 6 грудня був розблокований напрямко пункту пропуску "Шегині", днями також розблокувалися інші три напрямки: Рава руська, Краківець, Ягодин.

Зараз рух доволі інтенсивний. Наприклад, якщо через найбільший інфраструктурний напрямок пункту пропуску "Ягодин" під час блокування кордон перетинали 100-150 вантажівок в обох напрямках, то за минулу добу кількість перетинів уже становить понад 1100 вантажівок в бох напрямках. Інтенсивність руху є й по пункту пропуску "Рава Руська", і по напрямку пункту пропуску "Краківець" , – зазначив він.

Речник ДПСУ додав, що черги є, але вони зменшилися. У чотирьох пунктах пропуску зі сторони Польщі у чергах стоять орієнтовно 1100 вантажівок.

На інших напрямках на західному кордоні блокування вже не фіксується – ані в Словаччині, ані в Угорщині.

Румунські перевізники та фермери, які стихійно доєдналися до них, продовжують протестувати й блокувати рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус", хоча 15 січня Міністерство сільського господарства Румунії та фермери досягли угоди, в результаті якої кілька вимог протестувальників були задоволені.