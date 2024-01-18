Дуда: Путін та "вісь зла" вирішили "підпалити світ"
Президент Польщі Анджей Дуда на Українському сніданку в Давосі заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив "підпалити світ", повідомляє Ліга.net.
"Я абсолютно впевнений, що через 30 років після розпаду Радянського Союзу ми можемо сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму у його найбільш кровожерливій версії. Без жодного сумніву, Путін вирішив підпалити світ", – сказав польський лідер.
Дуда закликав світ не піддаватися втомі через війну в Україні. Він попередив, що нова "коаліція зла" готова вдатися до будь-якого ризику заради управління світовим порядком.
"Українці мають самі вирішити своє майбутнє, ніхто інший не може його вирішити. І конфлікт закінчиться лише з повним відступом Москви. Вони – агресори, які напали на незалежну та суверенну країну", – резюмував він.