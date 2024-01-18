Дуда: Путін та "вісь зла" вирішили "підпалити світ"

Президент Польщі Анджей Дуда на Українському сніданку в Давосі заявив, що російський диктатор Володимир Путін вирішив "підпалити світ", повідомляє Ліга.net.

"Я абсолютно впевнений, що через 30 років після розпаду Радянського Союзу ми можемо сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму у його найбільш кровожерливій версії. Без жодного сумніву, Путін вирішив підпалити світ" , – сказав польський лідер.

Дуда закликав світ не піддаватися втомі через війну в Україні. Він попередив, що нова "коаліція зла" готова вдатися до будь-якого ризику заради управління світовим порядком.