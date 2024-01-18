НАТО цілком може захиститися від агресії РФ – помічник Столтенберга

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге запевняє, що Альянс сьогодні є достатньо потужним, щоб захистити себе від російської агресії. Про це він заявив у інтерв’ю LRT, повідомляє Європейська правда.

Руге зауважив, що з 2014 року, коли Росія вперше вторглася в Україну і окупувала Крим, головним завданням НАТО було вдосконалення стримування і оборони.

"Отже, протягом останніх десяти років ми працюємо над тим, щоб краще стримувати Росію і, в разі потреби, захищатись від будь-якого виду російської агресії" , – сказав помічник генсека.

Він додав, що нині Росія визначена як загроза номер один для Альянсу, і сьогодні у НАТО є цілий набір військових планів стримування і оборони.

Руге наголосив, що НАТО дуже серйозно ставиться до підтримки союзників на східному фланзі і захисту від будь-якої можливої агресії.

"Зрештою, НАТО, який незабаром налічуватиме 32 члени, є дуже потужним альянсом. У нас дуже сильні економіки і передові технології. Ми цілком здатні захистити себе від російської агресії" , – запевни помічник генсека.

Нагадаємо, днями видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу – навчального сценарію, який крок за кроком описує, як може розвиватись військовий конфлікт між РФ і НАТО. У сценарії дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал Bild ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.