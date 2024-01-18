В Україні сьогодні прогнозують незначний дефіцит електроенергії – "Укренерго"

Найбільше електроенергії споживається у ранкові години доби, "Укренерго" прогнозує дефіцит впродовж дня на рівні 3%.﻿ Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

За даними компанії, у середу, 17 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці о 9:30. Він на 3,2% перевищував аналогічний показник 16 січня.

"Впродовж останніх днів спостерігається тенденція максимального зростання споживання переважно в ранкові години. Цьому сприяє збереження високого інерційного споживання, яке зумовлене зниженням температури надвечір та вночі" , - звітують в держкомпанії.

Зазначається, що у четвер упродовж дня очікується потепління, середньодобова температура становитиме -2°C проти -5°C у середу. В той же час по всій Україні очікується погіршення погодних умов: сильні пориви вітру, сніг, місцями ожеледиця.

Налипання снігу можуть спричинити обледеніння та пошкодження ліній електропередачі, зауважили в "Укренерго".

Диспетчерський центр "Укренерго" у четвер прогнозує незначний дефіцит з 8:00 до 20:00 на рівні близько 3%, введення графіків обмеження споживання не планується.

"Протягом дня, особливо з 9:00 до 19:00, дуже важливою є допомога споживачів - зменшення користування потужними електроприладами, зокрема обігрівачами та кондиціонерами. Це дозволить зменшити зростання рівня споживання. Відповідно зменшиться і навантаження на електростанції. Споживайте електроенергію ощадливо" , - закликали в компанії.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання споживачів, проте ресурси електростанцій все ще обмежені.

Зокрема, гідроелектростанції не можуть безлімітно використовувати водні ресурси, необхідний час для їхнього поповнення. Також 2 енергоблоки великих ТЕС минулої доби були виведені в аварійний ремонт, додали в "Укренерго".

Тривають відновлювальні роботи також на інших електростанціях, які відновлюються після масованих атак минулої зими.

Імпорт електроенергії у четвер здійснюється з Польщі, Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг імпорту - 2535 МВт-год з максимальною потужністю в окремі години до 421 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Експорт у четвер не здійснюється.

Станом на ранок четверга через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів в Кіровоградській області. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення.

Водночас через інші технічні причини та бойові дії знеструмлено 372 населених пункти, є знеструмлені споживачі в Сумській, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.