У Румунії фермери заблокували ще один пункт пропуску з Україною

Зранку 18 січня румунські фермери перекрили рух вантажівок на пункті пропуску "Халмеу – Дякове". Про це заявили в Державній митній службі, повідомляє ЛігаБізнес.

Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою, уточнюють у Держмитниці.

Рух на виїзд з України вантажівок припинено, щоб не допустити блокування проїзду легкових автомобілів.

Фермери не повідомляють, скільки часу вони мають намір блокувати кордон.

Наразі на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в черзі – 607.

Протести румунських фермерів проти підвищення цін на автострахування та пальне продовжуються з минулого тижня.

З 13 січня ці протести почали стосуватися українських інтересів, оскільки фермери вдалися до блокування дороги біля найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні України та Румунії. 15 січня вони блокували вже два пункти пропуску.

Наступного дня в Міністерстві сільського господарства Румунії повідомили, що змогли порозумітися з протестувальниками, які блокували український кордон.

Але домовленість не допомогла зняти блокаду. Наразі блокування руху для вантажівок продовжується в румунських пунктах пропуску "Сірет-Порубне" та "Вікову-де-Сус – Красноїльськ", уточнюють в Державні прикордонні службі.