Франція буде постачати Україні по 50 авіабомб щомісяця – міністр

Франція з січня почне щомісяця передавати Україні десятки ракет для винищувачів, які адаптували до літаків радянських моделей, та на тисячу більше артилерійських снарядів. Про це сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв’ю France Inter, повідомляє Європейська правда.

Лекорню зазначив, що Франція запланувала постачання Україні ракет повітря-земля середньої дальності типу ADSM.

"Нам вдалося їх адаптувати для застосування з літаків радянських моделей, тому що початково ракети передбачені для застосування з "Рафалів" чи "Міражів"… Ми будемо постачати їх 50 на місяць, починаючи з січня, протягом 2024 року" , – сказав міністр.

Він додав, що Франція також збільшить місячні обсяги снарядів, які передає Україні. За його словами, з перших місяців війни і до початку 2023 року Франція надавала по тисячі снарядів на місяць.

"З минулого лютого це вже 2000 на місяць, а з цього місяця це буде 3000 снарядів щомісяця" , – зазначив Лекорню.

Міністр сказав, що з міркувань безпеки не називатиме дат постачання 40 ракет дальнього радіуса дії SCALP, анонсованих Макроном.

Лекорню в інтерв’ю повідомив також, що Франція буде спроможна виготовити 78 самохідних гаубиць Caesar до початку наступного року.

Міністр також сказав, що категорично не згодний з твердженнями, що Росія повністю перехопила ініціативу, та зауважив, що хоча український контрнаступ не дав тих результатів, яких усі так очікували, Росія теж не отримала особливих успіхів і лінія фронту залишається практично стабільною.