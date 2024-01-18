Доходи РФ від продажу нафти впали до піврічного мінімуму – Bloomberg

За даними Міжнародного енергетичного агентства (IEA), доходи Росії від експорту нафти в грудні впали до шестимісячного мінімуму, а падіння цін не змогло компенсувати збільшення поставок нафти за кордон. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

У щомісячному звіті IEA зазначається, що три найбільші світові виробники заробили 14,4 млрд дол. від продажу нафти і нафтопродуктів за кордон у грудні, що майже на 9% менше, ніж попереднього місяця.

"Знижки на російську нафту збільшилися, а ціни на нафту знизилися", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього доходи впали, навіть попри те, що РФ збільшила експорт нафти за кордон до 7,8 млн барелів на день, що є найвищим показником із березня.

Видання нагадує, що, намагаючись зменшити потік нафтодоларів до російської казни, які РФ використовує для фінансування війни в Україні, не порушуючи при цьому поточні поставки нафти на світовий ринок, західні країни та їхні союзники запровадили санкції проти Кремля. Зокрема, G7 встановила обмеження на продаж російської нафти на рівні 60 дол. за барель.

Протягом багатьох місяців Росія успішно ігнорувала обмеження, накопичивши великий тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти у Китай, Індію, Туреччину та Латинську Америку. Однак в останні місяці США посилили контроль за дотриманням ліміту, націлившись на пов'язаних з Росією трейдерів, судна і судновласників.

Як наслідок, дисконт на Urals, ключову російську експортну суміш нафти, зріс у грудні "під тиском розширеного розслідування Міністерства фінансів США", зазначає IEA. За розрахунками агентства, ціна на нафту марки Urals минулого місяця впала приблизно на 10 дол. за барель, опустившись трохи нижче верхньої межі в 60 дол. Середньозважена експортна ціна російського бареля, яка також включає ціну на преміальну суміш ВСТО, знизилася більш як на 10% до 64,10 дол. у грудні, йдеться у звіті.

Однак, за оцінками агентства, "зростання знижок на північноморську нафту склало близько третини" падіння ціни Urals, тоді як решта була результатом загального зниження світових цін на нафту.