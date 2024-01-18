Річниця авіакатастрофи в Броварах: правоохоронці вивчають 163 томи розлідування

Матеріали розслідування авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС України 18 січня 2023 року у Броварах складають 163 томи.﻿﻿ Про це заявила радниця ДБР Тетяна Сапьян в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Саме досудове розслідування містить 163 томи. Кожен том – це десь 250 сторінок. Для ознайомлення з усіма матеріалами потрібен час. Але у 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду, я думаю, що десь весною ми з вами про це поговоримо" , – сказала речниця.

Наразі триває ознайомлення з матеріалами справи потерпілими, підозрюваними та їх представниками.

Вона нагадала, що ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах наприкінці 2023 року.

Про підозру було повідомлено п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів.

Сапьян зауважила, що під час розслідування трагедії було проведено десятки експертиз, допитані всі свідки, проведені слідчі експерименти.

За її словами, правоохоронці похвилинно відновили день аварії. До роботи також долучалися іноземні експерти й представники французької компанії-виробника гелікоптера.