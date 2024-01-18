ГУР: Росія модернізувала крилаті ракети Х-101

Росії вдалося вдосконалити крилаті ракети повітряного базування типу Х-101, якими вона регулярно атакує Україну. Про це заявив заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький, повідомляє Ліга.net.

За його словами, росіяни досить швидко навчаються, а Україна не переходитиме до "глухої оборони".

Він зазначив, що нинішні Х-101 серйозно відрізняються від тих, що були у 2022 році.

"Це ракета вже з активною системою радіоелектронної боротьби, з активним захистом, тепловими пастками тощо" , – сказав розвідник.

Скібіцький заявив, що Україна має розвивати протиповітряну оборону та захищати військово-промисловий комплекс.