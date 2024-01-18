Лавров: Захід погрожує Росії застосуванням ядерної зброї

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що це західні країни погрожують застосуванням ядерної зброї, а не президент РФ Володимир Путін.﻿﻿ Про це він сказав на пресконференції 18 січня, повідомляє Українська правда.

"Усі тільки й кажуть, що Путін погрожує ядерною бомбою, хоча жодного разу такого не було виголошено (Путіним - ред.), на відміну від європейців та американців. Ті ж німці говорили: "Путін повинен знати, що у нас теж є ядерна зброя". Багаторазово. Колишня прем'єрка (Великої Британії - ред.) казала: "натисну, не вагаючись, на кнопочку" , – сказав Лавров.

Зазначимо, Росія вже не раз погрожувала світу "ядерним апокаліпсисом". Найчастіше це робиться через заяви заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

Зокрема, у вересні 2022 року він заявляв, що заявка України в НАТО прискорить початок Третьої світової війни.

У липні 2023 року Медведєв заявляв, що ядерної зими можна уникнути, якщо Захід виконає всі вимоги Росії. Крім того, він прямо погрожував використанням ядерної зброї в разі успіху українського контрнаступу. В серпні він лякав світ апокаліпсисом через українські удари по окупантам в Криму.