У "Київстарі" оцінили фінансові втрати від кібератаки 12 грудня

Мобільний оператор Київстар та його материнська компанія Veon у четвер, 18 січня, опублікували попередню фінансову оцінку грудневої хакерської атаки. Вона обійшлася компанії майже у $100 млн, повідомляє ЛігаБізнес.

Самі витрати на ліквідацію аварії, заміну пошкодженого обладнання чи оплату послуг зовнішніх консультантів і партнерів не матимуть суттєвого впливу на консолідовані результати групи, але програма компенсацій клієнтам зменшить її доходи на кілька мільярдів гривень.

"Компанія очікує, що втрата доходу від заходів щодо підвищення лояльності клієнтів, яких вжив Київстар для компенсації незручностей, спричинених збоями, [становитиме] близько 3,6 млрд грн (або $95 млн)" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року у роботі найбільшого в Україні оператора зв'язку "Київстар" стався масштабний збій. По всій країні в абонентів оператора зник мобільний зв'язок та інтернет. Припинили роботу сайт та мобільний застосунок "Київстару". Президент компанії Олександр Комаров пояснив збій "найбільшою у світі хакерською атакою на телеком-інфраструктуру".

У СБУ припускають, що за кібератакою стояла Росія і що її хакери, ймовірно, мали доступ до систем Київстару щонайменше з травня 2023 року.

На ліквідацію наслідків аварії Київстару знадобилось понад тиждень, а 21 грудня вона повідомила про рішення скасувати на місяць абонплату для всіх клієнтів заради компенсації незручностей.