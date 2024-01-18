У Міноборони розповіли, чому Умєров скасував візит до Франції

В Міністерстві оборони України повідомили, що міністр Рустем Умєров скасував свій візит до Франції, де буде анонсовано "артилерійську коаліцію", оскільки він брав участь у Ставці Верховного Головнокомандувача, повідомляє Українська правда.

"Про участь Міністра оборони було заздалегідь повідомлено, що візит може бути перенесений через те, що вчора (17 січня – ред.) міністр оборони брав участь у Ставці Верховного головнокомандувача. Участь у заході з відкриття Коаліції артилерії міністр оборони бере дистанційно через відеозвʼязок", – йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що зараз команди українського та французького міністерств працюють над новою датою візиту.

На відкритті коаліції артилерії Міноборони представлятиме українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров в останній момент скасував свою анонсовану на 18 січня поїздку до Франції, де мотивуючи це "міркуваннями безпеки" тож долучиться до запланованих заходів відеозв’язком.

Під час візиту Умєрова мали анонсувати "артилерійську коаліцію" у рамках формату "Рамштайн", де провідну роль взяли на себе Франція і США, а загалом у ній близько 20 держав.