Порошенко подав до суду через скасування закордонного відрядження

Народний депутат Петро Порошенко оскаржує у Львівському окружному адмінсуді скасування першим заступником Голови Верховної Ради Олександром Корнієнком свого відрядження за кордон. Підготовче засідання у цій справі суд провів 17 січня. Про це заявив адвокат експрезидента Ігор Головань, повідомляє Укрінформ.

"Ми вимагаємо визнати незаконним розпорядження пана Корнієнка про скасування відрядження Петра Порошенка за кордон, а також позиваємося до прикордонників через їх рішення про те, що його не випустили з країни. Крім того, ми вимагаємо стягнути збитки близько мільйона гривень, які були завдані цими рішеннями" , - сказав адвокат.

За словами Голованя, суд переніс на 7 лютого підготовче засідання у цій справі на прохання представника першого віцеспікера.

Як повідомлялося, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко 1 грудня заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляв, що прикордонники не випустили Порошенка за кордон через те, що його відрядження було скасовано.

Перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко підтвердив, що підписав розпорядження про скасування закордонного відрядження Порошенка. Він пояснював своє рішення отриманням листа від СБУ з приміткою «для службового користування».

За даними СБУ, Порошенко планував під час поїздки зустрітися із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, а Росія мала намір "використати у своїх інформаційно-психологічних операціях" цю зустріч.