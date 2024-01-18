Прем’єрка Естонії може стати головною дипломаткою ЄС – Politico

Чинну прем’єрку Естонії Каю Каллас часто згадують у внутрішніх дискусіях у ЄС як можливу кандидатуру на головного дипломата Євросоюзу після виборів – посаду, яку зараз обіймає Жозеп Боррель. Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє Європейська правда.

У статті йдеться, що за одним зі сценаріїв усі керівні посади в ключових органах ЄС можуть отримати жінки, серед них і Кая Каллас.

Після європейських виборів, що пройдуть у червні, посади президентів Єврокомісії, Євроради, Європарламенту та Європейської служби зовнішніх справ будуть розподіляти між основними політичними групами.

У кулуарних розмовах, за даними журналістів, дуже часто лунають імена чотирьох кандидаток. Посаду очільниці Єврокомісії, ймовірно, збереже Урсула фон дер Ляєн, а Роберта Метсола залишиться президенткою Європарламенту.

Чинну прем’єрку Данії Метте Фредеріксен називають потенційною кандидаткою на президента Євроради, а естонську прем’єрку Каю Каллас – на посаду високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Відтак Єврокомісію та Європарламент продовжили б очолювати представники Європейської народної партії, найчисленнішої групи, посада голови Євроради дісталась би соціалістам, а зовнішньодипломатичної служби ЄС – лібералам.

Каллас все частіше згадують як можливу наступницю Борреля у тому числі через географічний фактор: у нових геополітичних обставинах у східноєвропейських столицях переконані, що принаймні одну з ключових посад має отримати представник цього регіону.

За такого розподілу посад вийшло б, що Європа за географічним принципом представлена умовно пропорційно: фон дер Ляєн із заходу, Фредеріксен з півночі, Каллас зі сходу і Метсола – з півдня.

Проте кандидатури Фредеріксен і Каллас можуть зустріти спротив тих, хто вважає данську прем'єрку "неправильною" соціалісткою через її жорсткішу позицію у міграційному питанні, а дехто може наполягати, що Каллас має "надто яструбину" риторику щодо Росії, аби призначати її на посаду головного дипломата Євросоюзу.

Поки йдеться лише про гіпотетичні сценарії і до останнього моменту з іменами кандидатів можливі несподіванки – як це свого часу було з призначенням фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Каю Каллас згадували також як можливу кандидатку на наступного генсека НАТО після відставки Єнса Столтенберга і вона натякала, що зацікавлена у цій посаді, але зараз більш імовірним кандидатом вважають прем'єра Нідерландів Марка Рютте, який невдовзі залишить свою теперішню посаду.