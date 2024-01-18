Росіяни завдали авіаударів по Оріхову: влучили у багатоповерховий будинок

Російські окупанти завдали удару бомбами по Оріхову Запорізької області, влучили по багатоквартирному будинку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

"Близько 13:15 російські терористи нанесли 6 авіаударів по незламному місту Оріхів.

Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під’їзд знищено".

За словами Малашка інформація про постраждалих поки не надходила.