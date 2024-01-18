Над резиденцією Путіна у Валдаї пролетів безпілотник – ЗМІ

Під час атаки по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, що сталася цієї ночі, один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про його палац на Валдаї. Про це повідомило джерело в спецслужбах, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зауважимо, раніше джерела видання в спецслужбах повідомили, що атака дронів на нафтобазу в Ленінградській області - це спецоперація ГУР.

Зокрема, під час якої один із безпілотників пролетів над Валдаєм, де знаходиться маєток російського диктатора Володимира Путіна. Зокрема цю резиденцію і територію навколо прикриває ППО.

Але джерело видання наголосило, що українські Сили оборони постійно працюють над покращенням технічних можливостей безпілотників, що дозволяє їм досягати російських тилових регіонів.

Також співрозмовник у коментарі виданню зазначив, що відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області знаходиться "у зоні досяжності українських сил".

Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, сьогодні російська сторона заявила про так звану "спробу атаки" на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Втім, джерела РБК-Україна в спецслужбах підтвердили атаку, заявивши, що це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони, яка пройшла успішно. На додаток, співрозмовник заявив, що є підтвердження влучань по цілях.

Водночас за інформацією роспабліків, БПЛА нібито упав і вибухнув на території нафтобази. Тобто традиційно наслідки атаки у РФ замовчують.

Зауважмо, що йдеться про атаку на нафтогазову компанію "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Росіяни жаліються, що дрони буцімто вперше досягли Ленінградської області, що знаходиться за 800 км прямо від кордону України Але як уточнило джерело, це трапилося не вперше та додало, що були "відмінності, і ворог їх відчув".