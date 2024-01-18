Європарламент: Угорський уряд загрожує цінностям ЄС та підриває його інституції

Європарламент засудив навмисні, безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основоположних цінностей ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

У резолюції, ухваленій у четвер 345 голосами "за", 104 "проти" і 29 "утрималися", депутати Європарламенту висловлюють глибоке занепокоєння подальшою ерозією демократії, верховенства права та фундаментальних прав в Угорщині, зокрема, через нещодавно ухвалений так званий пакет "захисту національного суверенітету", який порівнюють з сумнозвісним російським "законом про іноземних агентів".

Євродепутати також засуджують дії прем'єр-міністра Віктора Орбана, який у грудні минулого року заблокував важливе рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, включаючи пакет допомоги Україні, "з повною неповагою та порушенням стратегічних інтересів ЄС і принципу щирої співпраці".

ЄС не повинен піддаватися на шантаж, підкреслюють вони.

Парламент закликає Європейську раду визначити, чи вчинила Угорщина "серйозні та постійні порушення цінностей ЄС" відповідно до більш прямої процедури, передбаченої статтею 7(2) Договору про ЄС.

У резолюції висловлюється жаль з приводу рішення Єврокомісії розблокувати до 10,2 млрд євро раніше заморожених коштів, незважаючи на те, що Угорщина не виконала необхідних реформ для забезпечення незалежності судової системи.

Крім того, депутати Європарламенту засуджують системну дискримінаційну практику угорського уряду щодо академічних кіл, журналістів, політичних партій та громадянського суспільства при розподілі коштів.

Європарламент також ставить під сумнів, чи зможе угорський уряд виконувати свої обов'язки в рамках голосування в Раді Євросоюзу у другій половині 2024 року, попереджаючи, що якщо посада президента Європейської ради буде вакантною, ці обов'язки ляжуть на прем'єр-міністра Угорщини.

"Євродепутати просять Раду знайти належні рішення для пом'якшення цих ризиків і закликають до реформування процесу прийняття рішень в Раді, щоб покласти край зловживанню правом вето і шантажу", – заявили в Європарламенті.

Варто зазначити, що резолюції ЄП не мають обов'язкового характеру.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що близько 20 мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини залишатимуться замороженими, доки Будапешт не виконає всіх необхідних умов.

Раніше депутат Європейського парламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа запропонував застосувати проти Угорщини процедуру відповідно до частини 2 статті 7 Договору про ЄС. Вона передбачає можливість призупинення певних прав, включно з голосом у Раді ЄС, щодо держави, яка неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.