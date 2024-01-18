У Києві перейменували низку вулиць, зупинок та інших об’єктів
У Києві перейменували низку вулиць, зупинок та інших об’єктів в рамках процесу дерусифікації та з метою увіковічення українських захисників, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Київська міська рада.
Рішення ухалили під час пленарного засідання 18 січня. Зокрема, Київрада перейменувала:
Печерський район:
- вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
- скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком у присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;
- скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
- провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
- вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
- вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
- частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.
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Святошинський район:
- вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
- вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
- бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
- вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
- вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
- вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
- вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
- вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
- вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
- вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
- вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район:
- вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
- провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
- вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
- провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
- вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.
Подільський район:
- вулиця Верещагіна – вулицю Ворзельська.
Голосіївський район:
- вулиця Сєченова – вулиця Зої Бутенко.
Деснянський район:
- безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";
- вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.
Дарницький район:
- вулиця Канальна – вулиця Гліба Бабича.
Оболонський район:
- вулиця Єрмака – вулиця Михайла Гориня.
Крім того, у столиці перейменували 10 об’єктів залізничного транспорту. Зокрема, Київрада перейменувала:
- залізничну станцію "Київ-Дніпровський" на залізничну станцію "Микільська Слобідка";
- зупинкову платформу "Рубежівський" на зупинкову платформу "Берестейська";
- зупинкову платформу "Зеніт" на зупинкову платформу "Куренівка";
- зупинкову платформу "Лівий Берег" на зупинкову платформу "Березняки";
- зупинкову платформу "Троєщина-2" на зупинкову платформу "Райдужний";
- зупинкову платформу "Троєщина" на зупинкову платформу "Воскресенка";
- зупинкову платформу "Київська-Русанівка" на зупинкову платформу "Русанівка";
- зупинкову платформу "Північна" станції "Київ-Пасажирський" на зупинкову платформу "Вокзальна";
- зупинкову платформу "Вишгородська" на зупинкову платформу "Пріорка".
Крім того, залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву "Рибальський залізничний міст".