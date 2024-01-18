Сирський назвав основні цілі ворога на Куп'янському напрямі
Росія не полишає спроб ведення активних штурмових дій на Куп'янському напрямку. Основні сили окупантів зосереджені на захопленні Синьківки, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.
За словами Сирського, ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Ворог не припиняє там штурмових та інтенсивного вогневого ураження
"Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки", - пише Сирський.
Командувач заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.
"Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження", - повідомив він.
Обстріли Куп'янська
Попри те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.
У зв'язку із постійними обстрілами у серпні минулого року з Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення.
Зазначимо, що під час атаки дронами та ракетами РФ атакувала і Чугуїв 17 січня. Тут одна людина загинула, ще троє поранено.