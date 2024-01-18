Сирський назвав основні цілі ворога на Куп'янському напрямі

Росія не полишає спроб ведення активних штурмових дій на Куп'янському напрямку. Основні сили окупантів зосереджені на захопленні Синьківки, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського у Telegram.

За словами Сирського, ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Ворог не припиняє там штурмових та інтенсивного вогневого ураження

"Основні зусилля противник зосередив на витісненні наших підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки" , - пише Сирський.

Командувач заслухав доповіді командирів щодо обстановки, яка склалась та характеру дій ворога.

"Разом з командирами військових частин проаналізували імовірні подальші дії противника та визначили оптимальні варіанти дій наших військ. Спланували застосування резервів та порядок вогневого ураження" , - повідомив він.

Обстріли Куп'янська

Попри те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.

У зв'язку із постійними обстрілами у серпні минулого року з Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення.

Зазначимо, що під час атаки дронами та ракетами РФ атакувала і Чугуїв 17 січня. Тут одна людина загинула, ще троє поранено.