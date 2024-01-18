Окупанти заявили, що частина Криму залишилася без світла через аварію

Окупаційна влада Криму заявила про знеструмлення частини півострова через аварію на Балаклавській ТЕС, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

"Унаслідок аварійного вимкнення обладнання на Балаклавській ТЕС частина Республіки Крим виявилася знеструмленою".

Він переконує, що роботи з відновлення подачі електроенергії вже розпочато.

Развожаєв уточнив, що о 17:05 за київським часом "сталося помилкове спрацьовування газового обладнання на Балаклавській ТЕС" і це, начебто спричинило відключення двох енергоблоків.