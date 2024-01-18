ДБР оголосило у розшук сина львівського бізнесмена Гринкевича

Правоохоронці оголосили в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, їх підозрюють у справі про закупівлі Міністерства оборони, повідомляє Українська правда.

Про це заявила радниця ДБР Тетяна Сапьян в етері телемарафону "Єдині новини", цитує пресслужба Бюро; джерела УП у правоохоронних органах.

У ДБР повідомили, що родича львівського бізнесмена поки не знайшли, однак підозру у шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголосили. Джерела УП у правоохоронних органах підтверджують, що йдеться про Романа Гринкевича.

"Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку".

Радниця повідомила, що його оголошено в розшук. Якщо комусь відомо про його місцеперебування, просять повідомити правоохоронні органи. Кордон він офіційно не перетинав.

Бюро викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Вони завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Вчора 5 членам угруповання було повідомлено про підозру та затримано.

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