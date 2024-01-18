ДБР оголосило у розшук сина львівського бізнесмена Гринкевича
Правоохоронці оголосили в розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, їх підозрюють у справі про закупівлі Міністерства оборони, повідомляє Українська правда.
Про це заявила радниця ДБР Тетяна Сапьян в етері телемарафону "Єдині новини", цитує пресслужба Бюро; джерела УП у правоохоронних органах.
У ДБР повідомили, що родича львівського бізнесмена поки не знайшли, однак підозру у шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголосили. Джерела УП у правоохоронних органах підтверджують, що йдеться про Романа Гринкевича.
"Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку".
Радниця повідомила, що його оголошено в розшук. Якщо комусь відомо про його місцеперебування, просять повідомити правоохоронні органи. Кордон він офіційно не перетинав.
Бюро викрило організовану групу на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Вони завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Вчора 5 членам угруповання було повідомлено про підозру та затримано.
Що передувало:
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. За даними джерела УП, йдеться про Ігоря Гринкевича.
- 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн. 440 тис. гривень.
- Син Гринкевича заявив, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
- Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів.
- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.