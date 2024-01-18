Більшість українських біженців планують повернутися додому – дослідження

Більше половини українських біженців планують повернутися з-за кордону до України, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать результати дослідження "Вокс Україна".

За різними оцінками наразі за кордоном перебувають близько 6 мільйонів українських біженців. Більшість із них підтримують зв’язок із Україною та планують повернутися. Багато з тих, хто виїхав навесні 2022 року, вже повернулися.

Водночас, більшість із тих, хто повернувся до України, хоче залишитися, і лише 7% планують виїхати знову, йдеться у дослідженні.

Дослідження виявило, що станом на липень-серпень 2023 року, 63% тих, хто виїжджав за кордон, уже повернулися. Із тих, хто залишився за кордоном, 64% опитаних планують повернутися в Україну.

"Наявність батьків та/чи дистанційної роботи в Україні, а також краща безпекова ситуація виявилися значущими факторами "тяжіння", тоді як матеріальні труднощі за кордоном слугували вагомим фактором "виштовхування" з країн перебування" , – йдеться у результатах дослідження.

12% опитаних зазначили, що отримали від української влади інформацію, яка вплинула на їхнє рішення повернутися, і цей фактор справді суттєво впливає на ймовірність повернення.

Що ж стосується працевлаштування українських біженців за кордоном, то, за результатами дослідження, 53% з них знайшли роботу.

"9% із них працюють онлайн на українські компанії, а третина – у країні перебування. Водночас 28% працевлаштованих кажуть, що їхня робота за кордоном є менш кваліфікованою, ніж в Україні" , – сказано у дослідженні.

Нагадаємо:

Український уряд розпочав переговори з партнерами в питанні допомоги біженцям при поверненні в Україну.