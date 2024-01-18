Генштаб: За добу на фронті відбулося понад 110 зіткнень

За добу відбулося 114 боєзіткнень Сил оборони України з російськими окупантами. Найбільше атак росіян було на Авдіївському та Куп'янському напрямках, повідомляє Ділова столиця.

Йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 18 січня.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 114 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. російські загарбники завдали авіаційних ударів в районах н.п. Вовчанськ та Миколаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Радянське Сумської області; Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах н.п. Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах н.п. Голубівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 2 атаки противника в районі Богданівка Донецької області де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські захисники відбили 22 атаки ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще — 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 13 разів намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районах західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Водяного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степногірськ Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав Херсон та райони н.п. Зміївка, Тягинка, Іванівка, Садове, Антонівка, Чорнобаївка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 5 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління російських окупантів.