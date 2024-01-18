ЗМІ: Хакери викрали секретні документи про 500 об'єктів Міноборони РФ

Українські хакери з угрупування Blackjack зламали російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ, і викрали секретну технічну документацію, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на джерела в силових структурах.

Хакери викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління по спеціальним об’єктам". Це понад 500 паспортiв військових об’єктів Міноборони РФ, зокрема арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми — навіть ті, що розташовані на захоплених ворогом територіях України, та інша технічно-проектна документація.

Хакери також знесли сім серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Фактично, російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації — тепер будувати нові об’єкти доведеться по пам’яті.

Нагадаємо, 9 січня хакери з Blackjack зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" і знесли його сервери — так вони помстилися за кібератаку на оператора "Київстар". Хакери видалили 20 терабайт даних — офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо. Частина жителів Москви залишилась без інтернету та телебачення.