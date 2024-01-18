Косово остаточно відмовляється від сербської валюти й переходить на євро

Частково визнане Косово з 1 лютого забороняє використання сербської валюти – динара – для оплати готівкою й переходить виключно на євро, повідомляє Європейська правда.

Це випливає з оголошення Центрального банку Косова 17 січня.

Банківський регулятор Косова на засіданні 27 грудня ухвалив положення про касові операції, згідно з яким єдиною валютою, яка може використовуватися для касових операцій готівкою і в платіжній системі, є євро.

"Інші валюти, які не є євро, можуть використовуватися в Косові лише як цінності для зберігання у фізичній формі або на банківських рахунках у валютах, що не є євро, для міжнародних платежів у валютах, що не є євро, та для здійснення валютних операцій", – йдеться в положенні.

Крім того, обмін валюти в Косові можна було здійснювати лише через установи, що мають ліцензію його Центрального банку і надають такі послуги.

Банківський регулятор також надав собі виключне право імпортувати й експортувати валюту й надавати її лише ліцензованим установам, що надають фінансові послуги.

Косово в односторонньому порядку запровадило євро у 2002 році, хоча не входить до єврозони чи Європейського Союзу. Тим не менш, сербське населення Косова, яке мешкає в його північних муніципалітетах послуговується сербськими динарами.

Нагадаємо, з 1 січня жителі Косова отримали можливість подорожувати до Європейського Союзу без віз.