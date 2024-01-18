СБУ попередила про розсилку шкідливих файлів від імені спецслужби

Департамент кібербезпеки зафіксував фішингову розсилку нібито від СБУ, яка містить шкідливі файли, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки України фіксує фішингові розсилки електронних листів нібито від імені СБУ. Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного відношення до СБУ. Ці листи містять шкідливі файли і додатки, які при запуску завантажують на комп’ютер користувача шкідливе програмне забезпечення, щоб збирати конфіденційні дані" , — йдеться в повідомленні.

В СБУ закликали громадян не переходити за посиланнями в цил електронних листах та не завантажувати з них файли. Якщо це сталося, то варто перевстановити операційну систему та повідомити про інцидент СБУ.

В спецслужбі додали, що такі фейкові розсилки можуть використовуватися російськими спецслужбами для шпигунства та збору інформації.

Як повідомлялось, українські хакери з угрупування Blackjack зламали російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ, і викрали секретну технічну документацію.