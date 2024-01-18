У Росії внесли до переліку нацистських гасло "Слава Україні" та символіку ОУН і УПА
Російське Міністерство юстиції заборонило публічну демонстрацію символіки Організації українських націоналістів та гасло "Слава Україні", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на сайт Мін'юсту РФ.
У відомстві пишуть, що заборонили також емблему ОУН "у вигляді стилізованого золотого тризуба, середній елемент якого виконаний у формі гострого меча", і "чорний рівносторонній трикутник підставкою вгору".
Заборону на демонстрацію атрибутики пояснюють тим, що ОУН, Українську народно-революційну армію, УПА та Українську народну самооборону – внесли до переліку "нацистських".
За "пропаганду або публічне демонстрування" символіки цих організацій передбачили штраф до 2 тисяч рублів або адміністративний арешт до 15 діб.
За таке саме "правопорушення" посадовцям загрожує штраф до 4 тисяч рублів. А юридичні особи в такому разі повинні будуть сплатити до 50 тисяч рублів.