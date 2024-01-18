Байден анонсував подальші удари по хуситах, які атакують судна в Червоному морі

Американський президент Джо Байден заявив, що США продовжать завдавати ударів по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені, визнавши, що останні атаки проти них не зупинили нападів на судна в Червоному морі, повідомляє Європейська правда.

Про це повiдомляє АР.

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому 18 січня Байден заявив, що США продовжать знищувати військовий потенціал хуситів, коментуючи останні удари, що стались напередодні.

"Коли ви кажете, що вони працюють, чи зупиняють вони хуситів – ні. Чи будуть вони продовжуватись – так", – додав він.

Як повідомлялось, американські військові в середу вчетверте завдали чергової хвилі ракетних ударів із кораблів і підводних човнів по об'єктах, контрольованих хуситами. Удари уразили 14 ракет, які, на думку командування США, становили "неминучу загрозу".

Удари були завдані після оголошення про те, що США знову внесуть хуситів до списку глобальних терористів, аби відрізати їх від джерел фінансування без шкоди для гуманітарної допомоги жителям Ємену.

На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства.