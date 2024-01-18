Сенат США схвалив законопроєкт для запобігання шатдауну

Американські сенатори в четвер ухвалили законопроєкт, покликаний запобігти припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, який може настати вже із суботи, 20 січня, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The New York Times.

Законопроєкт, погоджений раніше обома палатами американського Конгресу, підтримали 77 сенаторів, проти виступили 18. Тепер він має бути схвалений у Палаті представників, після чого піде на підпис Джо Байдену.

Документ передбачає різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм: сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло тощо будуть забезпечені коштами до 1 березня, а решта, включно з бюджетом Пентагону, – до 8 березня.

Це відтермінування – вже друге з початку нинішнього фіскального року у США 1 жовтня 2023 року – покликане дати Конгресу більше часу, аби погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що міститься у 12 окремих законопроєктах.

Лідери Палати представників раніше оголосили, що вони проголосують за продовження фінансування вже до вечора 18 січня (за американським часом).

Для спікера палати, республіканця Майка Джонсона це голосування стане тестом на те, чи зберігає він підтримку своїх однопартійців – вони, зокрема представники ультраправого крила, раніше критикували недостатні бюджетні скорочення.

Позаяк законопроєкт потрібно ухвалити швидко й без дебатів, спікер нижньої палати Конгресу має заручитись підтримкою двох третіх голосів, що неможливо без підтримки представників Демократичної партії.

Паралельно між американськими законодавцями йдуть дискусії про схвалення запиту Білого дому на додаткове фінансування, який містить і кошти для України. Він затримується в Конгресі з жовтня через вимоги республіканців посилити захист південного кордону США.