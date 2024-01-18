Кулеба: Україна намагається організувати переговори Зеленського та Сі Цзіньпіна

Україна намагається організувати перемовини президента України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Bloomberg.

Голова МЗС підкреслив, що уряд наполягає на прямому каналі між Сі Цзіньпіном та Володимиром Зеленським.

"Є речі, про які вони можуть говорити… (зокрема) шлях до відновлення тривалого справедливого миру в Україні" , — сказав Кулеба.

Варто зазначити, що раніше Китай закликав до переговорів щодо миру, але зберіг свої зв’язки з Росією, відмовившись засудити вторгнення президента Володимира Путіна в Україну. Сі та Зеленський проводили переговори один раз після повномасштабного вторгнення РФ — у квітні 2023 року, коли Сі сказав, що переговори є "єдиним життєздатним виходом з кризи в Україні".

Як повідомлялось, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Китай "вітає та підтримує" всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні. Так вона прокоментувала відсутність представника країни на зустрічі щодо Української формули миру в Давосі.