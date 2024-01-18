Українцям пояснили, як поводитися на окупованих територіях

Багато українців нині вимушено знаходяться в окупації на захоплених Росією територіях. Тому варто пам'ятати про певні правила, для того, щоб не наражати себе на небезпеку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За можливості, українцям радять уникати контактів з окупантами. Якщо ж все ж довелося вступити з ними в контакт, то діяти необхідно обережно, хитро або навіть підступно.

"Уникай бою, який міг би поставити під загрозу життя твоєї формації. Ніколи не виступай проти значних сил ворога і не приймай відкритого бою. Засідка й несподіваний швидкоплинний наліт - це головні твої види боротьби. Конспірація є важливою складовою твоєї безпеки" , - пише ЦНС.

Варто звертати на час, при необхідності - дочекатися відповідного моменту, щоби зненацька завдати удар по окупантах. Ворога не варто недооцінювати. Бездумна хоробрість нічого не варта: вона приносить плоди лише у поєднанні з розумом. Завжди необхідно визначати рівень небезпечності ситуації.

Якщо все ж доводиться зіштовхнутись з російськими військовими - у жодному разі не ув'язуйся у бій. Варто обмежитись стримувальним стилем бою і при першій можливості відірватись від противника.

"Якщо тебе оточили, то не намагайся відразу ж прориватися з кільця, адже зараз на тебе "полюють" поки що фізично і морально свіжі ворожі військові підрозділи. З часом супротивник втратить пильність і збайдужіє. Тоді його солдати, найімовірніше, минатимуть важкодоступні і непрохідні частини місцевості - на відміну від початкової фази оточення" , - поясняють у Спротиві.

Вдало вийшовши з кільця, без жодних зупинок необхідно відійти подалі від місця бою. Завершивши операцію, обов’язково зміни місцевість.

Окупанти полюють на український рух опору

Зауважимо, що в рамках зросійщення та спроб загарбників створити цілком лояльне до окупації суспільство, росіяни полюють на український рух опору, вдаючись до різних інструментів впливу на цивільне населення.

Так, загарбники обходять дитячі спортивні секції на окупованій частині України. Під час таких візитів т.зв. слідчий комітет проводить допити серед українських дітей.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

Нещодавно ми повідомляли про те, що РФ відправила на окуповану частину Херсонської області нову групу співробітників ФСБ для пошуку українських партизанів.