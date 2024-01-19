Ізраїль контролюватиме безпеку в Газі після війни – прем'єр

Ізраїль наполягатиме на контролі за безпекою на Західному березі річки Йордан і в Секторі Гази в осяжному майбутньому після війни і не погодиться на правління Палестинської автономії, попри заклики з боку США.﻿﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, повідомляє Українська правда.

"Це обов'язкова умова, і вона суперечить ідеї суверенітету. [...] Кожен клаптик території, який ми залишаємо, стає місцем, звідки проти нас може бути здійснений жахливий тероризм" , – сказав Нетаньягу.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю повинен вміти сказати "ні" – навіть найближчим друзям" , – додав він.

Нетаньягу сказав, що він повідомив США про свою позицію і, за його словами, "загальмував" те, що він назвав спробами нав'язати Ізраїлю реальність, яка лише зашкодить країні.

Прем’єр додав, що Ізраїль визнає цивільну владу Гази, яка "не проповідує і не навчає знищення держави Ізраїль і не посилає терористів до Ізраїлю".

Натякаючи на те, що він не прийме Палестинську адміністрацію, зауважив: "Я був би щасливий, якби ми змогли знайти жителів Гази, які зроблять це" .

Державний секретар США Ентоні Блінкен та інші американські чиновники заявили, що тривалий мир неможливий без створення власної держави для палестинців.

"Ізраїль повинен припинити кроки, які підривають здатність палестинців ефективно управляти собою" , – сказав Блінкен в Тель-Авіві цього місяця.

Відповідаючи на запитання про коментарі Нетаньягу, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив у четвер, що Ізраїль не зможе вирішити свої довгострокові проблеми без створення Палестинської держави.