Атаки проіранських угруповань триватимуть до завершення війни в Газі – МЗС

Атаки угруповань на Близькому Сході за підтримки Ірану не припиняться, доки не закінчиться війна Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Газа.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян журналісту CNN Фаріду Закаріа, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"Якщо геноцид у Газі припиниться, це призведе до кінця інших криз і нападів у регіоні" , - сказав він під час відвідин Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Раніше Абдоллахян заявив, що Іран має "дуже добрі відносини" з Іраком та Пакистаном, додавши, що "ми кілька разів говорили і погоджувалися щодо необхідності боротьби з тероризмом".

Ця заява повторює озвучені наміри окремих збройних угруповань, що перебувають під впливом Ірану та яким Тегеран надає військову підтримку.

Днями керівник ліванського угруповання "Хезболла" Хасан Насралла вперше заявив, що протистояння на лівансько-ізраїльському кордоні, яке посилилося в останні тижні, "не закінчиться" до припинення вогню в Газі.

Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу

Єменські хусити з листопада 2023 року почали періодично атакувати торгові судна у Червоному морі за допомогою дронів, а також балістичних чи крилатих ракет. Перші напади стались після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Вже 12 січня, у відповідь США та Британія вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. Однак бойовики угруповання продовжили бити по суднах у Червоному морі та Аденській затоці.

17 січна США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій й на наступний день здійснили чергові удари по їхніх об'єктах.

Президент США Джо Байден заявив про намір продовжувати удари по військових об'єктах хуситів у Ємені в разі подальших атак на комерційні судна в Червоному морі.

Атаки угруповання "Хезболла" з Лівану

Наприкінці грудня, армія США вдарила по об'єктах угруповання руху "Катаїб Хезболла" . Ця атака стала відповіддю на удар безпілотником американською базою в Іраку. Тоді внаслідок удару бойовиків один американський військовослужбовець опинився у критичному стані та двоє інших було поранено.

Винищувачі армії оборони Ізраїлю атакували оперативний командний центр "Хезболли" у Лівані. Ізраїль заявив про готовність вступити у війну з угрупованням.

Атаки Ірану

Днями "Корпус вартових ісламської революції Ірану" завдав серію ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Удари було завдано по восьми об'єктах неподалік консульства США.

Тим часом у ніч з 15 на 16 січня "Корпус вартових" атакував балістичними ракетами і дронами "антиіранські" цілі в пакистанській провінції Белуджистан. Пакистан заявив про незаконність дій та стверджує, що результаті удару загинуло двоє дітей.