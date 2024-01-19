США превентивно вдарили по протикорабельних ракетах хуситів

Американські військові заявили, що знищили протикорабельні ракети хуситів, які загрожували торговим суднам і кораблям ВМС США, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що 18 січня сили Центрального командування США завдали ударів по двох протикорабельних ракетах хуситів, які були націлені та готові до запуску по південній частині Червоного моря.

Військові США виявили ракети в контрольованих хуситами районах Ємену і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

"Згодом американські війська завдали удару і знищили ракети з метою самооборони" , – зазначають в U.﻿S Central Command.

Напередодні США завдали нового удару по об'єктах хуситів в Ємені на тлі постійних нападів угруповання на міжнародні судна в цьому регіоні.