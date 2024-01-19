ISW: Російські системи РЕБ глушать GPS у Польщі та країнах Балтії

Нещодавно у Польщі та Балтійському регіоні були зафіксовані масштабні збої в роботі систем GPS. Не виключено, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

У звіті зазначається, що польська радіостанція Radio Zet процитувала дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM від 16 січня, що демонструють безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь.

Дані GPSJAM також демонструють аналогічні високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі в період між 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року. Польські ЗМІ припускають, що збої в грудні 2023 року могли бути пов'язані з невідомими військовими навчаннями НАТО в Балтійському регіоні або з нещодавніми російськими випробуваннями РЕБ у Калінінградській області.

Служба військової розвідки та безпеки Швеції (MUST) відкрила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕБ Балтійського флоту Росії. Шведський підполковник Йоакім Паасіківі 6 січня повідомив, що, на його думку, нещодавні рівні перешкод GPS, є результатом "діяльності російського впливу або так званої гібридної війни". Він також додав, що Росія раніше уже втручалася в сигнали GPS у Північній Європі, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.

Російські ЗМІ повідомляли, що з середини грудня 2023 року підрозділи Балтійського флоту Росії проводили тренування з системою РЕБ "Борисоглібськ-2" у Калінінградській області. Деякі джерела пов’язали їх із вищезазначеними перешкодами.

Наразі ISW не може самостійно перевірити причину високого рівня перешкод GPS. Однак заслуговує на увагу припущення, що російські засоби РЕБ у Калінінградській області здатні настільки суттєво впливати на Польщу і Балтійський регіон.