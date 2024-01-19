РФ за добу втратила понад 900 військових та 35 бронемашин – Генштаб
Росія упродовж минулої доби втратила ще приблизно 920 військових, 20 танків, 35 бронемашин, 19 артилерійських систем та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 374 520 (+920) осіб,
- танків − 6 167 (+20) од,
- бойових броньованих машин − 11 445 (+35) од,
- артилерійських систем − 8 854 (+19) од,
- РСЗВ − 966 (+0) од,
- засобів ППО − 654 (+1) од,
- літаків − 331 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 929 (+4) од,
- крилатих ракет − 1 818 (+0) од,
- кораблів/катерів − 23 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 11 831 (+37) од,
- спеціальної техніки − 1 384 (+4) од.