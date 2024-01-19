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РФ за добу втратила понад 900 військових та 35 бронемашин – Генштаб

РФ за добу втратила понад 900 військових та 35 бронемашин – Генштаб
Фото: Facebook

Росія упродовж минулої доби втратила ще приблизно 920 військових, 20 танків, 35 бронемашин, 19 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 374 520 (+920) осіб,
  • танків − 6 167 (+20) од,
  • бойових броньованих машин − 11 445 (+35) од,
  • артилерійських систем − 8 854 (+19) од,
  • РСЗВ − 966 (+0) од,
  • засобів ППО − 654 (+1) од,
  • літаків − 331 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 929 (+4) од,
  • крилатих ракет − 1 818 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 23 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 11 831 (+37) од,
  • спеціальної техніки − 1 384 (+4) од.

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