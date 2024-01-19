РФ за добу втратила понад 900 військових та 35 бронемашин – Генштаб

Росія упродовж минулої доби втратила ще приблизно 920 військових, 20 танків, 35 бронемашин, 19 артилерійських систем та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.01.24 орієнтовно склали: