У російських Клинцях масштабна пожежа після атаки на нафтобазу

У російському місті Клинці палає масштабна пожежа на нафтобазі, губернатор Брянської області РФ заявив, що загоряння виникло після збиття українського безпілотника, повідомляє Українська правда.

За словами російського губернатора Олександра Богомаза, українці зробили спробу атакувати об'єкти на території міста Клинці за допомогою БПЛА.

"Безпілотний літальний апарат літакового типу пригнічений засобами РЕБ Міністерства оборони РФ. Під час знищення повітряної цілі сталося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є загоряння резервуарів в обвалуванні" , – повідомив чиновник.

У російських Клинцях горить нафтобаза: влада каже − була атака безпілотника. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/nUpIzGsftB ВІДЕО ДНЯ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

За словами чиновника, на місці працюють пожежники.

Про нібито знищення безпілотника близько 6:40 ранку повідомляє і російське Міноборони. Однак там заявляють, що БПЛА над територією Брянської області нібито збили за допомогою ППО.

Відео пожежі на нафтобазі у російському місті Клинці вранці 19 січня. Кажуть, була атака БПЛА. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/aVkwMMyHTc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 19, 2024

У російських Telegram-каналах публікують відео з Клинців, на якому видно величезний стовп чорного диму.

Канал "Осторожно, новости" пише, що масштабну пожежу на нафтобазі в Клинцях зняли пасажири поїзда, який нещодавно прибув до міста.

За їхніми словами, територію в цьому районі частково перекрили.

Пропагандистське видання РИА Новости пише, що для допомоги в гасінні пожежі прибув пожежний поїзд. Повідомляють, що загоряння нібито не вплинула на рух поїздів у цьому регіоні РФ.