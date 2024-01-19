Нового генсека НАТО можуть призначити до літа – Bloomberg

Країни, які підтримують кандидатуру виконувача обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, непублічно працюють над тим, щоб уже влітку він став новим генсеком НАТО. Про це пише Bloomberg з посиланням на поінфомовані щодо цього питання джерела, повідомляє Європейська правда.

За їхніми даними, 56-річний Рютте є фаворитом на посаду та користується підтримкою багатьох країн-членів Альянсу, частково тому, що його розглядають як кандидата, який зможе впоратися з можливим поверненням Дональда Трампа в крісло президента США.

Втім, зазначають співрозмовники видання, попри широку підтримку з боку великих членів НАТО, зокрема Франції та Німеччини, посли країн Альянсу ще не затвердили кандидатуру нідерландського прем'єра.

За інформацією джерел, деякі країни зі східного флангу НАТО тягнуть час на тлі прагнення до більшого представництва їхнього регіону на керівних посадах в організації.

Хоча прем'єрка Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш висловили зацікавленість у цій посаді минулого року, Таллінн та Рига офіційно не висунули їхні кандидатури.

Члени НАТО все ще прагнуть завершити цей процес навесні, щоб уникнути того, що після виборів в Євросоюзі ця посада не стане предметом торгів за найвищі посади, йдеться в публікації.

За інформацією джерел, ці терміни можуть бути продовжені, але більшість членів Альянсу очікують, що рішення буде узгоджене до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Рютте відмовився коментувати, чи залишається він у списку претендентів на посаду генсека НАТО.