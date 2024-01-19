Хусити намагалися атакувати корабель США: ракети впали у воду

Підтримувані Іраном бойовики-хусити 18 грудня близько 20:00 за київським часом запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що належить Сполученим Штатам. Про це заявило Центральне командування армії США, повідомляє Європейська правда.

"Екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна. Інформації про поранення або пошкодження корабля не надходило. Судно продовжило рух" , – йдеться в повідомленні.

Центральне командування армії США зазначає, що це третій напад терористів-хуситів на комерційне судно за три дні.

Раніше США повідомили про новий удар проти підтримуваних іраном бойовиків-хуситів на території Ємену через загрозу, яку вони створюють для судноплавства.

Перед цим у середу США вчетверте завдали ударів по районах контрольованих хуситами, та повідомили про знищення 14 готових до пуску ракет.

У четвер президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені, визнавши, що останні атаки проти них не зупинили нападів на судна в Червоному морі.